Rocky fan man bassa nel quarto round A colpi di emoticon verso la sfida finale

Il quarto round del contest fotografico Randa Joe se lo è aggiudicato lui, il simpaticissimo Rocky che ha fatto il pieno di “like“ sulla pagina Facebook del concorso dedicato agli ospiti del canile di Pontetetto. Sul “podio“, a pari merito per il momento, c’è dunque Rocky insieme ai già qualificati Paco, Ohara e Lara e attenderà insieme a loro i prossimi vincitori dei restanti gironi eliminatori. A differenza di suo fratello Rambo, Rocky non ha ancora trovato una casa e da anni vive chiuso in un box, pur non avendo commesso alcun crimine. Anzi: come il suo omonimo cinematografico interpretato da Sylvester Stallone è forte e gentile. “Randa Joe” per il nostro Rocky – così i gestori del canile - è come il match della vita contro un destino più crudele di lvan Drago, che finora l’ha privato di una famiglia. Ma lui “spiezza in due” solo l’osso buco. La sua canzone preferita è “Eye of the tiger” dei Survivor. Esprimete la vostra preferenza per Rocky con un bel gancio destro sull’emoticon della risata”.Lunedì 10 luglio verrano pubblicati le foto di altri 4 cani sulla pagina Facebook di Randa Joe, che si contenderanno fino a venerdì 14 luglio alle 12 il passaggio del turno grazie ai voti del pubblico.