Robbie Williams, team Fanini: sorpresa nella serie Netflix

Lucca, 11 dicembre 2023 – E’ già scattata l’operazione contatto. Chi l’avrebbe mai detto che un cantante famoso come Robbie Williams conoscesse e indossasse la maglia della squadra lucchese di ciclismo legata a patron Ivano Fanini? Forse non lo avrebbe saputo nessuno se non fosse per una serie sull’ex Take That che sta andando in onda sulla piattaforma Netflix.

Si vede chiaramente che l’artista, all’epoca molto giovane, esibisce la divisa della Fanini-Pepsi del 1989 in un concerto in una piazza di Manchester nel 1990. Tutto questo si è materializzato in un affascinante viaggio nel passato, con la docuserie di Netflix dedicata alla vita dell’iconico cantante inglese che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico in tutto il Mondo. La serie, balzata immediatamente in cima alle classifiche di visualizzazioni in Europa e negli Stati Uniti, offre uno sguardo profondo e appassionato sulla vita tanto privata quanto artistica di questo carismatico showman britannico. Nei suggestivi primi minuti della serie, Williams, con la sua consueta franchezza, ha condiviso con il pubblico i momenti più intensi e talvolta difficili legati alla sua rapida ascesa nel mondo della musica.

Un momento di particolare fascino si è manifestato quando Robbie ha condiviso immagini e video inediti dei primi momenti di successo dei Take That. In queste rare clip, l’artista (all’epoca giovanissimo) si mostra in modo unico, indossando la divisa da ciclista del Team di Ivano Fanini, datata 1989, Pepsi – Fanini. Non emerge però come ne sia venuto in possesso e se è stato un fatto casuale oppure avesse davvero coltivato una passione per il ciclismo e per la squadra lucchese.

Tutte curiosità che la famiglia Fanini cercherà di soddisfare contattando il musicista. Anche perché serve il suo autografo, su quella maglia, per esporla nel museo sportivo Fanini di Lunata. E pensare che Robbie Williams questa estate ha cantato a Lucca al Summer Festival. Sarebbe stata l’opportunità perfetta per incontrarlo. "Numerosi amici, tra cui il Presidente della federazione Italiana Ciclismo Cordiano Dagnoni, ci hanno subito contattato mostrandoci screenshot della serie. Notando che indossava la nostra maglia, ci hanno subito avvertiti".