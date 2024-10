Rivoluzione stazione. Cambiano gli accessi

I Comics, si sa, portano uno stravolgimento nell’organizzazione della vita a Lucca. Traffico e viabilità vengono stravolti e anche l’accesso a una delle zona nevralgiche subisce dei cambiamenti.

Parliamo della stazione, dove ogni giorni arrivano centinaia di migliaia di persone. Ebbene, durante le giornate dei Comics saranno modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca.

La scelta di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), condivisa con le autorità locali, è stata adottata per agevolare la gestione dei flussi straordinari di viaggiatori previsti nelle giornate dell’evento. L’organizzazione dei flussi tiene conto delle limitazioni derivanti dalla presenza di cantieri: al fabbricato viaggiatori della stazione e in piazza Ricasoli.

Nello specifico: i treni in partenza per Firenze utilizzeranno i binari 3 e 4, con accesso da Piazza Ricasoli, tramite il sottopasso sul lato sinistro del fabbricato della stazione; i treni in partenza per Pisa utilizzeranno i binari 5 e 6, raggiungibili esclusivamente dall’ingresso di Via Nottolini, lato opposto al fabbricato della stazione; i treni in partenza per Viareggio e La Spezia utilizzeranno i binari 1, 1 tronco Ovest, 2 tronco Ovest; con accesso da via Cavour, varco atrio biglietteria; i treni in partenza per Aulla Lunigiana utilizzeranno i binari 1 e 1 tronco Est con accesso da Piazza Ricasoli, varco atrio biglietteria.

I nuovi percorsi e gli accessi saranno segnalati con apposita cartellonistica e controllati per regolare al meglio l’afflusso dei viaggiatori. Per far fronte ai flussi straordinari dei visitatori, l’attesa per i treni sarà regolamentata e gestita all’esterno della stazione ferroviaria. Il sottopassaggio della stazione durante le ore diurne (dalle 9 alle 21) dei giorni 1, 2 e 3 novembre, non potrà essere utilizzato come passaggio pedonale tra piazza Ricasoli e San Concordio. Nei giorni feriali per agevolare il transito dei viaggiatori pendolari, la percorribilità del sottopassaggio sarà possibile fino alle ore 14.30 del 30 ottobre e fino alle 14 il 31 ottobre.

Si invitano i viaggiatori ad arrivare in stazione in anticipo muniti di biglietto.

Per regolare l’elevata affluenza prevista sarà anche incrementato il personale, supportato da quello della Protezione Civile.