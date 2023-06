"Voglio ringraziare il sindaco Pardini per questo importante momento di confronto coi medici della Piana, averlo al nostro fianco significa portare le nostre istanze alla Conferenza dei sindaci": così il presidente dell’Ordine dei Medici Umberto Quiriconi che ha ribadito la disponibilità dell’Ordine sarà sempre disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale, con la finalità di mantenere il Sistema Sanitario Pubblico. Quiriconi ha elencato anche le priorità dei medici.

"Innanzitutto – ha spiegato – proprio la possibilità di avere un canale privilegiato di interlocuzione con il sindaco e mi pare sia stata recepita l’istanza; poi serve trovare un punto di partenza per rimediare a questa situazione disastrosa, e il punto di partenza è la rivalutazione della medicina territoriale, senza dimenticare naturalmente le carenze di personale".

Per Quiriconi, servono persone e strumenti per la medicina territoriale e la creazione di un gruppo di lavoro per mantenere in piedi il servizio sanitario nazionale. Quanto ai problemi dell’ospedale, il presidente dell’Ordine ha ricordato come la sede di Lucca sia ormai poco attrattiva, il ruolo cruciale delle cure intermedie e la necessità di verificare i numeri dei posti letti rispetto agli abitanti.

"Quanto al pronto soccorso – ha aggiunto – l’accesso è spesso legato a problemi sociali e non sanitari: serve un servizio di emergenza sociale così come costituito altrove".