Riunione lampo a Lucca del Comitato: nessuna polemica

Riunione di pochi minuti e nuovo aggiornamento a fine mese. La convocazione del Comitato per le Celebrazioni pucciniane di ieri è durata davvero il tempo di un caffè o poco più. Presenti anche alcuni dei rappresentanti degli enti locali, si è comunque deciso di riaggiornare i lavori a fine agosto per l’assenza di vari rappresentanti.

Stavolta, a quanto trapela, senza polemiche o assenze strategiche di sorta. Ma, evidentemente, anche per i membri del contestato Comitato è Ferragosto o quasi. L’ultima riunione risaliva al 4 luglio scorso, durante la quale vi erano state le polemiche (e le relative critiche al direttore Beatrice Venezi per la scelta di suonare il pucciniano “Inno a Roma“ durante il concerto tenutosi pochi giorni dopo in piazza Grande a Lucca come manifestazione di apertura delle celebrazioni). Contro la scelta di quel brano come bis di chiusura della serata, si erano espressi l’esperto Michele Girardi (che lo aveva definito "brutto") mentre l’assessore viareggino Alessandra Mei, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e Paolo Benedetti per la Provincia di Lucca (tutte tre amministrazioni di centrosinistra) ne avevano voluto fare un caso politico sostenendo che il brano era legato al periodo fascista.

In quella circostanza, era stata anche affrontata la vicenda dei costi del concerto con il tesoriere del Comitato Luciano Fazzi che aveva spiegato come i costi maggiori derivassero dalle riprese televisive e dal fatto che lo svolgimento dell’evento dal palco del Summer finiva per avere costi maggiori di quelli in teatro. Ieri, però, almeno per una volta, nessuna polemica.

Fabrizio Vincenti