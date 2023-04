Ritrovato il vero narciso “zitina“ “E’ bianco e profumatissimo“

Sul tappeto rosso di questa edizione 2023 della Fiera più amata dai lucchesi potrebbe esserci lui, il “vero“ narciso che si lega alla leggenda di Santa Zita, quello, l’unico, pronto a sbocciare proprio il 27 aprile. Lo ha cercato senza risparmio di energie nè di domeniche dedicate – guidato da vera passione – Davide Picchi dell’azienda La Casina di Lorenzo di Capannori insieme a Emanuele Cheli dell’Orecchiella. E l’hanno trovato.

“Si tratta del Narcissus Medioluteus, bianco, con corona gialla e forse, ma non necessariamente, un tocco di rosso – spiega Davide Picchi, storico espositore della Fiera di Santa Zita –. E’ l’unico vero narciso di Santa Zita, cosiddetto “Zitina“. Si tratta di una specie ibrida naturale che con il tempo si è rarefatta ma che siamo riusciti a rintracciare in alcune zone collinari del nostro territorio, come Arsina, San Macario, San Ginese. Insieme a Emanuele Cheli le abbiamo portate nei nostri vivai. Se sbocceranno porteremo le piante alla fiera“.

“Fino ad oggi il narciso battezzato erroneamente come zitina era prevalentemente il “poeticus“ di cui veniva forzatamente anticipata la fioritura, che altrimenti sarebbe tardiva rispetto alla data di Santa Zita. Un altro tipo di narciso che si trova comunemente in fiera – dice Davide Picchi – è il Tazetta, ma nel suo caso è invece di fioritura troppo precoce. Noi siamo invece riusciti a rintracciare il vero fiore di Santa Zita, un ibrido che si è perpetuato senza modificarsi da secoli, nonostante i cambiamenti climatici. E’ appunto la varietà selvatica del Narcissus Medioluteus, bianco e con un profumo assolutamente debordante che è proprio la caratteristica regina di questo fiore“.

“Sembra essere proprio il fiore di cui narra la storia legata alla Santa, e quest’anno tornerà alla fiera“. La storia è sempre bellissima anche ripetuta mille volte. Santa Zita nacque nel 1218 a Monsagrati e a 12 anni andò “a servizio“ in casa Fatinelli, in via Fontana, vicino alla basilica San Frediano, che frequentava assiduamente, ecco il perchè della location storica della fiera a lei dedicata. Si dice che un giorno, il padrone, imbattendosi in lei con il grembiule colmo di alimenti da distribuire in carità, le chiese che cosa portasse. Zita rispose “Fiori e Fronde” e come per miracolo, sciolto il grembiule, sarebbero caduti proprio fiori e fronde. Compreso quel profumatissimo narciso bianco.

L.S.