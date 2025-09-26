Ritrovato da due fungaioli il 39enne scomparso da giorni

Sospiro di sollievo per il ritrovamento ieri pomeriggio di Elker, il 39enne scomparso da oltre quattro giorni nei boschi di Bagni di Lucca. Le ricerche verso le 16 di ieri sono giunte a una conclusione positiva: l’uomo scomparso da domenica scorsa è stato rintracciato da due cercatori di funghi dell’agriturismo Pian di Fiume, i fratelli Sario e Pasqualino Fabbri, lungo la strada sterrata che da San Cassiano conduce alla località Sivigliori, più precisamente tra Col di Carpineta e la Campore.

"Stava piovendo a dirotto – ci raccontano i fratelli Fabbri – quando abbiamo scorto una figura nel bosco al lato della strada. Abbiamo subito pensato che fosse il disperso, poi lui è corso verso di noi sbracciandosi e facendo segni di aiuto. Era tutto bagnato e infreddolito, visibilmente provato e impaurito, ma nel complesso ci è sembrato comunque in buone condizioni".

"Lo abbiamo caricato in auto e condotto fino all’ex scuola elementare di San Cassiano, dove erano di stanza i Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche. L’hanno preso in consegna, avvisando nel contempo i familiari. Dopo aver constatato le condizioni di salute non preoccupanti, il giovane è stato affidato ai familiari, nel frattempo sopraggiunti, che lo hanno ricondotto a casa all’Astracaccio". Presumibilmente nei giorni trascorsi nei boschi si è nutrito di frutti selvatici e quant’altro passa il sottobosco. Protagonisti nelle ricerche anche volontari della Croce Rossa di Bagni di Lucca, come ci dice Nicola Consani, presidente del comitato locale dell’Associazione: "Le attività di ricerca, protrattesi nei giorni scorsi fino ad oggi, hanno visto l’impegno sinergico di numerose squadre e volontari: oltre ai vigili del fuoco hanno operato ininterrottamente anche i nostri volontari, mantenendo uno stretto contatto attraverso la sala operativa della Protezione Civile, che ha coordinato le operazioni. In particolare, la Croce Rossa ha impiegato 12 operatori, tra i quali unità cinofile e unità speciali, e cinque mezzi per garantire una copertura efficace del territorio, anche nelle zone più difficili da raggiungere".

Sollievo in tutta Bagni di Lucca per la felice conclusione della vicenda, dopo giorni di apprensione per il giovane disperso.

Marco Nicoli