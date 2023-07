Ritrovata la donna scomparsa a Orentano

Lieto fine. E’ stata ritrovata a Todi, in provincia di Perugia, la donna di 42 anni che non aveva più fornito notizie da mercoledì: si tratta di una signora di Orentano, ma conosciuta anche ad Altopascio.

Lavora in un bar del centro, madre di quattro figli, è uscita il 12 luglio, per recarsi a fare la spesa con l’auto. Da quel momento di lei si erano perdute le tracce. Come si può immaginare, ciò ha gettato nell’angoscia l’intera sua famiglia. Formalizzata la denuncia, sono partite le ricerche. Con il trascorrere del tempo era salita la preoccupazione nella comunità locale e non solo. Attivati tutti i protocolli previsti in questi casi, per ricavare informazioni utili. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della città umbra, durante alcuni controlli hanno intercettato la signora. Per fortuna in buona salute, anche se smarrita. Non avrebbe ancora fornito spiegazioni sul suo allontanamento. La famiglia aveva diramato attraverso i social poche righe per ricevere aiuto nelle ricerche. Il suo telefono mobile si era agganciato alla cella di Firenze Sud. Poi più nulla. Fino a ieri mattina, intorno alle 11, quando i militari dell’Arma l’hanno rintracciata. In realtà c’è differenza tra scomparsa e allontanamento volontario.

Per il diritto una persona si considera "scomparsa" se non è possibile risalire alle ragioni del suo allontanamento, volontario oppure no. Le forze dell’ordine promuovono l’immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al Prefetto per il coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse.

Ma. Ste.