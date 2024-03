Ritrovarsi una sera a cena 53 anni dopo il diploma

A 53 anni dal conseguimento del diploma magistrale, i ragazzi e le ragazze di allora si son ritrovati a "La Pergola" di Barga per festeggiare. I presenti alla festa Guido Muccini, Alberto Farsetti, Felicino Mazzanti, Argentina Bertocci, Luciano Venturi, Antonella Lupetti, Maria Pia Innocenti, Francesca Tognarelli, Gabriella Mazzanti, Daniela Catarsi, Licia Santi, Silvia Lucchesi, Romero Giovanetti, Silvio Ricci, Milly Priami, Francesco Angelini, Loredana Giovannetti, Fabrizio Luti, Oliviero Galeotti. "In verità questo evento - spiegano i giovanili diplomati all’Istituto Magistrale di Barga …nel secolo scorso - era stato previsto per i 50 anni dal conseguimento, ma causa Covid era stato rinviato. Ci dispiace soltanto per alcuni compagni che non siamo riusciti, nonostante tante ricerche, a rintracciare. Infine un caro ricordo per quattro compagne che non ci sono più". Un pochetto ritoccati nel fisico, ma non nello spirito, hanno trascorso a detta di tutti una serata veramente speciale. Alcuni non si erano mai più incontrati dopo il diploma e così è stato possibile riallacciare rapporti di amicizia mai dimenticati.