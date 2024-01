Ritorno all’asta di Villa Grassini. Attesa per le mosse del Comune

Spazio per convegni e formazione, sinergia con le Università, cohousing sociale. Sono le destinazioni considerate ideali per Villa Grassini, sulla collina di Porcari, che ritorna all’asta il 23 gennaio per 500mila euro. Stavolta il Comune potrebbe partecipare. Risalente al XV secolo, appartenuta per diverso alla famiglia Di Poggio, uno dei simboli del paese, circa 1.250 mq, la lussuosa dimora ha visto scendere il prezzo di acquisto che adesso potrebbe fare gola al Municipio che, lo ricordiamo, ha attuato la stessa tattica con l’ex Fornace e annesso lago, acquisito dopo vari ribassi a giugno del 2022 e che diventerà un polo culturale, con il trasferimento della biblioteca. La tattica è quella di risparmiare il più possibile e di inserirsi al momento giusto, confidando anche nel fatto che il Ministero gli affida un diritto di prelazione. Adesso la cifra diventa interessante. Il 9 maggio 2023, malgrado un ribasso del 46% la base d’asta era di 960mila euro. Ad ottobre 2023 circa 700mila. Fu ristrutturata nel 2003.

M.S.