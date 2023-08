Ritorno al... passato Il “Boccabugia“ festeggia (di nuovo) il suo 50esimo

Il caratteristico borgo di Vergemoli, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, si appresta a vivere la prima domenica di agosto con grande partecipazione e spirito di accoglienza, insieme a una sorta di orgoglio paesano, per un evento che si preannuncia ancora più straordinario degli ormai consueti appuntamenti annuali.

Per l’edizione del “Boccabugia“ che si terrà domenica, infatti, che sarebbe dovuto essere il 51° appuntamento con l’evento dedicato alla poesia estemporanea, si festeggerà nuovamente il suo cinquantesimo anniversario, per vivere emozioni inedite, in questo caso anche a favore di telecamera. Quest’anno il Boccabugia, grazie anche al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, diventerà un originalissimo docufilm, con la preziosa collaborazione dell’attore, comico, regista e produttore livornese Paolo Ruffini, cittadino onorario di Vergemoli dal 2013 e mattatore fisso della manifestazione. Dopo una serie di incontri con la popolazione, il regista e l’amministrazione comunale di Fabbriche, guidata dal sindaco Michele Giannini, sono giunti alla conclusione di riproporre una “seconda edizione“ del 50° anniversario, con la finalità di rendere la rappresentazione ancora più bizzarra e iconica di sempre.

Il concorso estemporaneo vergemolino, che negli anni ha visto alternarsi sul palco tanti poeti affermati e simpaticissimi artisti improvvisati uniti dallo spirito culturale, dissacrante e ironico della manifestazione, è dedicato alla figura di Iacopo Vanni, detto appunto il Boccabugia, nato a Vergemoli nel 1854 e scomparso nel 1911. Il noto poeta locale aveva il vezzo di esprimersi in rima e dare vita a incredibili sfide in versi con suoi omologhi di altri paesi della Garfagnana. Disfida che si ripete sulla falsariga delle sue gesta ancora oggi, con rinnovato vigore e interesse.

Anche l’edizione 2023 del divertente evento, che attira nel borgo di Vergemoli un pubblico eterogeneo molto partecipativo e attivo, si terrà nel suggestivo anfiteatro “Graziano Vitolo“, all’ombra degli storici castagni. L’ingresso al Boccabugia è totalmente gratuito, come il parcheggio nel campo sportivo e la navetta per raggiungere l’anfiteatro. Quest’anno il servizio navetta sarà garantito dai volontari della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la sezione territoriale Val di Turrite, e garantirà anche il presidio con l’automezzo di soccorso.

Come sempre, massima segretezza circa il tema che animerà le composizioni del Boccabugia, al centro in questi ultimi giorni di attento sviluppo da parte della giuria. Sarà svelato soltanto pochi secondi prima della partenza del concorso.

Fiorella Corti