’Rispettate il voto della commissione’

"La proposta di legge 281 accoglie le necessità della Piana senza ledere ad altri soggetti, e confidiamo che la Regione Toscana confermi in consiglio regionale quanto già approvato in commissione": firmato Mario Pardini, sindaco di Lucca, Giordano Del Chiaro, sindaco di Capannori, Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari e Marzia Bassini, sindaco di Montecarlo. Quattro primi cittadini della Piana hanno scritto una lettere all’attenzione dei presidente del consiglio regionale, dei capigruppo e del presidente della IV commissione per perorare l’approvazione della proposta di legge volta a garantire una proroga di due anni alle concessioni idriche, una scelta di cui beneficerebbe prima di tutto Geal.

I quattro sindaci ricordano come la proposta di legge possa consentire l’avvio di un percorso per la riunificazione dell’acqua lucchese ora distribuita da più gestori. "Una proposta di legge – scrivono – che non lede minimante i diritti dei Comuni di Gaia né la società stessa, ma che dà tempo alla città di Lucca e a tutti i Comuni della Piana di approfondire la complessa questione e provare, con la prossima consiliatura regionale, a realizzare una riflessione ampia e approfondita che possa prendere in considerazione tutte le opzioni, compresa anche una possibile riunificazione dell’acqua lucchese all’interno di un gestore pubblico unico".