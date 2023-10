Risorse per 25 milioni nel 2024. Dall’ambiente, al welfare fino alla tutela del patrimonio

In tutto quasi 25 milioni di euro con una linea di azione articolata su più fronti, ma coerente e precisa, in continuità con le programmazioni già presentate negli scorsi anni: la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha individuato le risorse per le attività istituzionali del 2024 approvando il Documento programmatico previsionale con voto unanime tanto dell’Assemblea dei soci quanto dell’Organo di Indirizzo.

"Al centro del Documento ci sono il tema delle aree interne della provincia - commenta il presidente Marcello Bertocchini - il welfare, la tutela del patrimonio culturale e impegni netti e concreti sui temi della sostenibilità ambientale. Ma al di là della varietà degli ambiti di intervento possiamo dirci soprattutto soddisfatti di riuscire a garantire erogazioni così importanti, anche in una fase storica e sociale tanto complessa; sempre partendo dall’ascolto, con una traduzione diretta delle esigenze in strumenti, progetti, collaborazioni e soluzioni condivise. L’obiettivo è sempre il medesimo: benessere e bellezza per la nostra comunità".

A partire dalla questione ambiente e sostenibilità che non si limiterà a Pianeta Terra Festival, l’evento divulgativo nel 2024 arriverà alla sua terza edizione, ed è promosso proprio dalla Fondazione che ha da anni intrapreso un percorso ben tracciato su queste tematiche.

Si va concretizzando il progetto di piantumazione di nuovi alberi dedicato ai comuni della Piana di Lucca, ma soprattutto sarà emanato il nuovissimo “Bando Ambiente“ 2024-2026, ‘erede’ del “Bando Sviluppo sostenibile“, con uno stanziamento complessivo di 2 milioni destinato a supportare azioni di salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione delle risorse naturali ed educazione ambientale. Non a caso tra i settori di intervento ‘ammessi’ dalla Fondazione compare per la prima volta anche la categoria “Protezione e qualità ambientale“.

E mentre si “scaldano i motori“ per avviare il recupero dell’ex Cinema Nazionale, futuro centro per la cultura e per l’arte, rimane costante il sostegno alla programmazione di eventi e festival della provincia tramite i bandi specifici il cui budget complessivo ammonta a 2,5 milioni.

Corrispondono invece a 2 milioni le risorse riservate allo storico bando triennale “Beni culturali“, col quale si intende sostenere progetti di restauro sul patrimonio artistico del territorio.

Fab. Vinc.