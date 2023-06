Riscoprendo la Transumanza, Garfagnana alla ricerca della propria Storia

La Garfagnana alla ricerca della propria storia socio-economica riscoprendo la transumanza. Domenica 25 giugno, nel pomeriggio, con inizio alle 15,30, presso il centro Gaia del Parco dell’Orecchiella, in comune di San Romano, si terrà un pomeriggio di ricordo e di ripensamento della pratica della transumanza che per secoli ha visto transitare nella Valle, ogni anno migliaia di capi di bestiame in particolare pecore e capre, all’andata verso le pianure toscane a settembre e a ritorno a maggio in Garfagnana. L’archeologa Lucia Giovannetti, da anni studiosa del fenomeno, introdurrà l’argomento nella sua dimensione storica intervistando alcuni testimoni della transumanza locale. Grazie alle testimonianze prenderà corpo un quadro vivace della tradizione pastorale garfagnina e della sua evoluzione nel tempo. Una tematica attesa sarà anche quella che riguarda i legami secolari tra Corfino e l’alpeggio di Campaiana, della vita quotidiana degli ultimi pastori, delle feste tradizionali, dell’emigrazione e di altri momenti della comunità di Corfino. "Il fenomeno della transumanza- spiega la professoressa Lucia Giovannetti- , oggi venuto meno, ha lasciato molte tracce nel territorio apuano e appenninico della Garfagnana e Valle del Serchio, tanto da riflettersi sul paesaggio e nella nostra cultura. Questo tema è di grande profondità storica, con lo spostamento stagionale dei pastori con le loro greggi secondo un ritmo antico e un legame imprescindibile fra montagna e pianura".

Nell’occasione si terrà la mostra che rimarrà aperta fino a tutto luglio a cura della professoressa Lucia Giovannetti e dell’architetto Pietro Luigi Biagioni, direttore della Fondazione Paolo Cresci, realizzata grazie al sostegno e contributo della Fondazione Cresci e Provincia di Lucca nell’ambito del progetto Cambio-Via.

Dino Magistrelli