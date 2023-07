Rischio caduta dalle Mura "Più cartelli e controlli"

"Ennesima caduta dalle Mura, ma la domanda è: perché non sarebbe dovuta accadere?". Il quesito, evidentemente provocatorio, se lo pone il comitato “Vivere il centro storico“ dopo i fatti dell’altro pomeriggio. Venerdì, intorno alle 17.30, un giovane di circa vent’anni, cittadino marocchino, è salito sul parapetto delle Mura, all’altezza di Porta Elisa. Ha passeggiato pericolosamente sopra il parapetto, poi ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di circa 10 metri riportando un politrauma. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque gravi. Tra le ipotesi non si esclude che possa essere stato poco lucido in quel momento, insomma alterato quanto basta da non rendersi conto del rischio.

Ma per il comitato, il buon senso individuale non basta, ci vogliono i cartelli. Non basta evidentemente l’altezza e la ripidità di alcuni punti a dissuadere dal salire sui parapetti o addirittura dal passeggiarci sopra. E non basta non solo nei casi in cui il buon senso è in qualche modo offuscato (ma in quel caso non basterebbe neppure un’insegna a led), ma anche quando si è presenti a se stessi. Quindi servono i cartelli che dicono “Non salire, rischi di cadere“, che tra l’altro potrebbero servire al Comune anche a dire poi “Io ti avevo avvisato“. Ma soprattutto, ci vogliono i controlli.

"Su 4,5 Km di percorso c’è un solo cartello che indica, per chi non arriva a capire, che è pericoloso salire sui poggi e che per questo scatterebbe una sanzione - si legge nella nota - la quale peraltro non ci risulta sia mai stata applicata". Le multe, infatti, sono previste da regolamento. Lo stesso che doveva essere cambiato a novembre scorso, dopo la famosa ordinanza anti bivacco. Ma vengono fatte? I controlli ci sono? Il comitato ha dei dubbi. "Non abbiamo mai visto alcuna pattuglia di polizia richiamare all’ordine quelli che salgono sui bordi delle Mura - scrivono - spesso accompagnati dai figli piccoli. Cartelli non ce ne sono, controlli neppure, i lavori per la rimodellatura dei poggi vanno a rilento (e comunque non impediranno ai più stupidi di salire) e quindi la domanda è: perchè i meno dotati di capacità intellettive non dovrebbero cadere dalle Mura? Si crede davvero di risolvere il problema con l’ installazione di 1.200 metri di ringhiere sul lato interno quando le cadute avvengono su quello esterno? Se il costo delle ringhiere interne venisse adoperato in controlli stringenti dopo aver realizzato una segnaletica appropriata, i risultati, a nostro modesto avviso, sarebbero ben più consistenti".

Teresa Scarcella