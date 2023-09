Risate a crepapelle in città Il Festival del buonumore

Il Festival della Risata di Lucca segna due giorni di tutto esaurito con lo spettacolo di Fabio Celenza e la Gialappa’s band e chiude domenica sera con le Cabarazze in piazza San Francesco. La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è organizzata da Erika Citti, Elisa D’Agostino e dall’autore Vanni Baldini dell’associazione culturale E&E - Events and Executive. Le tre voci che hanno fatto la storia della comicità la Gialappa’s band, di cui trovate l’intervista esclusiva nel fascicolo Estate, hanno richiamato all’ auditorium di San Romano il pubblico delle grandi occasioni e non hanno risparmiato le battute, scambiando anche una serie di motti scherzosi con il sindaco Mario Pardini. Marco Santin e Giorgio Gherarducci dal vivo e il Signor Carlo in collegamento vivo hanno ripercorso insieme la storia della loro carriera.

“Mai dire noi – tutto quello che non avreste mai voluto sapere”, il nome del volume che racconta non solo la storia delle voci più famose d’Italia, ma nche un pezzo importante di storia della televisione del nostro paese.

I tre hanno ricordato come più volte siano stati scambiati per musicisti: "Vedevano band nel nome e quando arrivavamo cercavano gli strumenti... - hanno detto - anche Franca Rama, non sapendo bene chi eravamo invitandoci ad un evento chiuse dicendo: e mi raccomando ricordatevi gli strumenti".

Ad aprire le danze ci aveva pensato Fabio Celenza venerdì sera, con uno spettaccolo all’interno della rassegna Estate Cinema, sempre nel segno del “doppiaggio più folle“.

Grande chiusura per il festival oggi, 10 settembre alle ore 19, in piazza S. Francesco con lo spettacolo ad ingresso libero tutto al femminile con le “Cabarazze”, diretto da Sonja Collini. Grazie alla preziosa collaborazione con l’Accademia del Comico di Milano e con alcuni dei commercianti di P.zza San Francesco, il Festival della Risata porta in città uno show di risate tutte in rosa, prive di censura, senza confini.

Tante le componenti che hanno reso speciale il Festival della Risata, che ha portato a Lucca alcuni dei comici più famosi e importanti d’Italia.