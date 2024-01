Riqualificazione urbana. Vanno avanti gli interventi. Bene il bando per la palestra

Il comune di Gallicano va avanti nella riqualificazione delle vie e delle piazze interne al centro storico del capoluogo, iniziate e messe a terra dall’amministrazione guidata dal sindaco David Saisi. In fase di conclusione i lavori in via Cavour e Via Serchio, avviati nel 2022. Sia il primo intervento sia il secondo, dovrebbero essere portati a termine entro la metà del mese prossimo. A dichiararlo è lo stesso primo cittadino di Gallicano che nel contempo informa anche del buon esito del bando relativo alla realizzazione della nuova palestra che sorgerà in un’area compresa tra la sede dell’Istituto Comprensivo di via Maresciallo Guazzelli e il complesso degli impianti sportivi.

Ben 22 le offerte in merito giunte agli uffici con l’aggiudicazione dell’importante intervento strutturale da parte della ditta Ediltec Ruotolo srl di Benevento per un totale di 1 milione e 973mila euro, oltre Iva al 10% e compresi 585mila euro per i costi della manodopera. I lavori in questione, finanziati con una cifra pari a 3 milioni di euro, grazie a risorse provenienti dal Pnrr, si prevedono in conclusione in tempi relativamente brevi, con circa un anno e mezzo considerato come termine attendibile. Nell’iter delle opere si inserisce anche la demolizione della vecchia palestra comunale, dichiarata inagibile in seguito di necessarie verifiche tecniche e interdetta all’uso dopo una ordinanza emessa dallo stesso Sindaco nel 2021. Questo secondo intervento, dal valore di circa 1,4 milioni di euro, ha come finalità la riqualificazione generale dell’area urbana, grazie anche alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico da dedicare a eventi e attività socio culturali, riconducibili a un utilizzo del genere auditorium e teatro.

Fiorella Corti