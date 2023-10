Riqualificazione. Ecco i fondi

C inquecento mila euro che saranno impiegati per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana a Villa Basilica, Capornano e Guzzano. continua l’impegno dell’amministrazione di Villa Basilica per realizzare nei borghi e nelle frazioni del territorio lavori di manutenzione e ripristino. Durante il consiglio comunale di ieri - 19 ottobre - è stata approvata all’unanimità l’adesione al protocollo d’intesa pubblico-privato funzionale per la partecipazione al bando per finanziare progetti di riqualificazione dei piccoli comuni. Insieme a Villa Basilica, ci sono il Comune di Gallicano come ente capofila, di Casola in Lunigiana (Massa), Camporgiano, Molazzana e molte altre associazioni. Se la richiesta dell’amministrazione Anelli venisse accolta saranno tre le zone interessate dagli interventi. Su Villa Basilica, tra i vari interventi, saranno sostituiti corpi illuminanti, parte della staccionata che si trova nel parcheggio sotto le scuole e il fontanello di via Franchi. Per favorire l’uscita dal parcheggio di via Ammannati sarà realizzata una scala metallica e una tettoia nel campo da gioco della scuola. A Capornano, invece, avverrà una generale riqualificazione complessiva.

M.S.