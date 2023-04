Riqualificazione di viale Civitali terminata Pista ciclabile, marciapiedi e 40 alberi

Venerdì 28 aprile, con il completamento della stesura dell’asfalto natura, si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali e dei marciapiedi di viale Matteo Civitali. Il cantiere ha riguardato tutto il lato est della strada, dalla rotatoria di viale Batoni fino all’innesto con la statale del Brennero.

"Un altro rilevante intervento per la mobilità verde - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – è stato concluso su una strada importante dal punto di vista urbanistico sia per la bellezza delle ville e palazzine che vi si trovano sia per la necessità di costituire percorsi protetti su un’arteria stradale intensamente trafficata".

"I lavori iniziati a gennaio – conclude Buchignani – sono stati finanziati con fondi propri e del progetto per la forestazione urbana della Regione Toscana per un totale di 411mila euro, hanno riguardato anche la messa a dimora di 40 carpini bianchi piramidali. Finalmente viale Matteo Civitali ritrova un aspetto decoroso e funzionale alla mobilità alternativa".