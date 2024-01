"Raccogliamo l’appello di tanti cittadini e avanziamo una mozione consiliare finalizzata a riqualificare il campo polivalente di Ponte a Moriano, a due passi dal polo scolastico e dalla piazza che rappresenta il cuore del paese: con l’obiettivo di avere sempre più cura dei nostri giovani e renderli maggiormente protagonisti": a lanciare la proposta è il consigliere comunale Daniele Bianucci, che si fa carico di una proposta del Partito socialista a seguito dell’appello lanciato da un nutrito gruppo di abitanti del paese.

Il consigliere di opposizione, che recentemente ha compiuto un sopralluogo insieme a Alessandra Tori e Gabriele Martinelli, ricorda come il campo nei pressi della sede dell’Istituto scolastico comprensivo Lucca 5 sia da anni in condizioni tutt’altro che ottimali. Urgono lavori di manutenzione straordinaria. "Negli anni passati – si legge nella nota – l’amministrazione comunale, su sollecitazione di molti cittadini di Ponte a Moriano, ha deciso di non vendere questo bene comune al confinante impianto di tennis privato volendolo lasciare alla fruizione libera e gratuita della cittadinanza, adesso la sua riqualificazione e completa messa in sicurezza permetterebbe il ripristino della piena fruibilità: tanto più che l’impianto si trova appunto vicino all’istituto scolastico comprensivo, al teatro e alla sede della Croce Verde"."L’Amministrazione comunale – conclude – intende investire 25milioni di euro per il nuovo e faraonico parcheggio interrato fuori Piazza Santa Maria, che in realtà nessuno vuole: crediamo sia invece prioritario pensare alle manutenzioni e al pieno recupero delle opere già presenti, con particolare riguardo ai paesi e ai quartieri della nostra città, troppo spesso trascurati e non sufficientemente valorizzati".