“Ripuliamo la città“. Il servizio di rottamazione

PORCARI

Ripuliamo la città. Un servizio attivato dal Comune di Porcari, uno dei primi in tutta la Provincia di Lucca, che consente, attraverso una convenzione con una società di Milano, di poter procedere con la demolizione di auto da rottamare seguendo tutte le procedure burocratiche ed operative necessarie. Tutto a costo zero sia per l’Ente, sia per il cittadino. Con duplice obiettivo raggiunto: da un lato il Municipio di piazza Orsi eviterà di trovarsi carcasse di auto sparpagliate sul territorio come spesso accade e sull’altro l’utente che ha una vettura o un veicolo ormai vetusto e obsoleto non deve fare altro che mettersi in contatto con il sito del Comune e attendere che la società incaricata svolga tutte le pratiche: addirittura i documenti gli verranno recapitati direttamente a casa. Quindi non ci saranno...tentazioni di abbandonare il mezzo per liberarsene. "Ci è parsa senza dubbio una buona idea – spiegano il sindaco Leonardo Fornaciari e l’assessore all’ambiente Simone Giannini – anche se dobbiamo dare atto che la proposta è arrivata dal Comandante della nostra polizia municipale, Gionata Gualdi e così ci siamo messi in contatto con questa azienda che già lavora per diversi Comuni. Si tratta di una ditta esperta ed affidabile. Qualcuno si chiederà dove sta per l’impresa il guadagno se il servizio è gratuito per noi e per l’utenza. Semplice, nei pezzi della macchina, specialmente di quelle che sono comunque recenti. Nei navigatori, ad esempio sembra si possa ricavare il titanio, nei cruscotti vi sono metalli nobili da poter estrapolare, oltre alla componentistica elettronica".

Come si deve fare per usufruire di questa possibilità? Semplicissimo. Sul sito del Municipio c’è la dicitura "Ripuliamo la città", demolizioni a costo zero. Basta cliccare su "Inizia la procedura". Si può prima telefonare al numero 02 48401256. E’ necessario compilare il modulo online tenendo a portata di mano il proprio codice fiscale e i dati dell’auto che si desidera demolire. Si può scrivere una mail a [email protected] o chiamare i vigili urbani di Porcari per ulteriori informazioni. Il servizio comprende il ritiro dell’auto; demolizione e consegna dei documenti dopo l’avvenuta demolizione. Tutto ciò gratuitamente. Come se il veicolo diventasse un rifiuto ingombrante, come un frigorifero o una lavatrice. Massimo Stefanini