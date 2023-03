Ripetitore spento, Giannini: "Già da un anno ci siamo mossi"

Sulla assenza di segnale televisivo in alcune zone della Valle, fa sentire la sua voce anche il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, essendo il suo Comune uno dei coinvolti.

"Oltre a ringraziare – dice Giannini – i consiglieri che che si stanno adoperando adoperano per la risoluzione del problema, mi preme chiarire che già da marzo dello scorso anno avevamo ricevuto l’informativa circa lo spegnimento della frequenza. Perciò, assieme all’Unione dei comuni della Garfagnana nel maggio 2022, prima che l’evento si verificasse, abbiamo concertato una comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico per far sì che il segnale venisse mantenuto o che quantomeno venisse chiarita la modalità per il suo ripristino. In virtù di questa comunicazione, il Ministero nel luglio dell’anno scorso ci aveva fornito informazioni di massima sugli adempimenti da compiere inviandoci poi tramite gli uffici preposti, a gennaio di quest’anno l’elenco preciso degli impianti da ripristinare per garantire le frequenze. Comunicazione a valere non solo nel mio Comune ma in generale per tutti i Comuni della Valle del Serchio, citando i precisi impianti da ripristinare, tra cui quello presente nel territorio di Fabbriche di Vergemoli. Abbiamo dunque proceduto immediatamente - prosegue il sindaco - con risorse comunali, a dare l’incarico a un ingegnere preposto per l’attivazione del progetto e per la sua realizzazione, continuando quindi la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale che il segnale venga ripristinato quanto prima in virtù della creazione della nuova linea".

L’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli informa come ancora non sia a conoscenza delle tempistiche precise entro le quali tornerà il segnale, ma ribadisce la presentazione dell’istanza".