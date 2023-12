Riparte la circolazione sulla Aulla-Luinigiana

GRAMOLAZZO

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana anche quest’anno premia i migliori studenti del territorio. Per l’area Garfagnana oggi alle 16, nella Sala congressi Bvlg a Gramolazzo, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti della Terza Media e delle cinque classi delle Secondarie Superiori. Inoltre agli insigniti del Premio all’Eccellenza 2023 saranno consegnati i Rosoni d’argento e i nuovi premi Mr Arbitrium creati dall’artista Emanuele Giannelli. Il Premio all’Eccellenza 2023 per l’imprenditoria è stato assegnato alla Idrotherm 2000 di Castelnuovo; per i sapori del territorio all’Antica Norcineria dei fratelli Bellandi di Ghivizzano con il loro prosciutto bazzone; per la cultura al professor Umberto Bertolini di Piazza al Serchio, presidente e curatore del Museo Italiano dell’immaginario folklorico, già insegnante, dirigente scolastico e sindaco. Pietro Salatti, vice presidente per la Garfagnana dell’Istituto bancario: "Bvlg è sempre più impegnata verso i giovani del territorio. La nostra volontà è di accompagnarli, aiutarli e incentivarli con borse di studio".

Per la Scuola Media la borsa di studio va a Aurora Angeli, Veronica Bacci, Francesco Bonaldi, Martina Chelini, Alice Comparini, Nicola Ginestri, Viola Nardini, Federico Suffredini, Marco Tamagnini, Riccardo Vanni. Per la Classe I Secondaria Superiore a Sofia Accorsini, Manuela Bernicchi, Francesco Da Prato, Sofia Donati, Francesco Ginestri, Matilde Iacomini, Kimi Pierotti. Per la Classe II Secondaria Superiore borsa di studio a Biancamaria Baiocchi, Sara Benelli, Sebastiano Billi, Elia Bravi, Alessia Dini, Sergio Giannotti, Filippo Marchini, Mirko Onesti, Francesco Piagentini, Sofia Piagentini, Sofia Romei, Elena Torriani, Emanuele Virgili.

Per la Classe III Secondaria Superiore borsa di studio a Beatrice Bertei, Rachele Bertei, Lorenzo Boggi, Rebecca Bravi, Giulia Brega, Valentina Da Prato, Andrea Guazzelli, Aurora Lenzarini, Claudia Lenzi, Alessio Lunardi, Emma Paolini, Ambra Peretti, Mattia Suffredini, Nicola Tortelli. Per la Classe IV Secondaria Superiore a Irene Bertolini, Lara Bertolini, Sveva Coltelli, Matteo Da Prato, Elisa Giannasi, Ylenia Pieroni, Samuele Saletti, Giada Scremin, Nicole Simonini, Camilla Terni. Infine per la Classe V Secondaria Superiore borsa di studio a Andrea Buriani, Susanna Fantoni, Mauro Grandini, Veronica Pardini, Susanna Setti, Matteo Valdiserri.

Dino Magistrelli