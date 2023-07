Riparte "Due Ponti e un Castello"

A Piazza al Serchio è ripreso, sempre con inizio alle ore 17, a cura del Museo italiano dell’immaginario folclorico, il tour guidato "Due Ponti e un Castello", un percorso immerso nella natura sulle tracce della storia locale e delle leggende della tradizione orale nate in questo territorio. Si tratta di un anello da percorrere a piedi fra San Michele e Piazza al Serchio, toccando il Ponte medievale di San Michele, il Castello e il Ponte di Piazza Bassa per poi tornare al punto di partenza. Il Tour guidato è gratuito e si tiene tutti i giorni fino a sabato 29 luglio e in tutti i sabato di agosto, con partenza dalla Stazione ferroviaria di Piazza al Serchio. Il percorso dura circa un’ora e mezza ed è adatto a tutti. E’ necessaria la prenotazione telefonica al 351 952 7312.

Dino Magistrelli