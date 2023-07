Riparazione marciapiedi La protesta dei residenti

Proteste a Capannori da parte dei residenti alle case popolari di via Martiri Lunatesi, a pochi metri dal palazzo del Municipio. Il problema è messo in evidenza dal consigliere del Gruppo Misto Bruno Zappia: "Persone sono inciampate, altre cadute, procurandosi danni e infortuni. I marciapiedi devono essere messi a posto, sistemati, per la sicurezza di chi li percorre (spesso anziani che si godono una breve passeggiata serale, per una tregua dal caldo torrido) e per il decoro". Zappia, però, mette l’accento anche su altre questioni, comunque collegate: "La strada è un colabrodo di buche e avvallamenti nell’asfalto e i parcheggi ormai vengono... immaginati dagli utenti, perché le erbacce coprono le linee consunte degli stalli. Questi sono i disagi che i cittadini vivono. Bisogna - conclude Zappia - che il Comune trovi il tempo e le risorse per sistemare questi problemi".

M.S.