Rinviato lo show a Lucca: 2 settembre al Parco BussolaDomani

A causa di un problema

di salute che ha colpito

Tom Rowlands dei Chemical Brothers, il concerto di domani sera è stato rinviato a sabato 2 settembre, eccezionalmente al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. I biglietti già venduti restano validi per la nuova location. I rimborsi saranno a breve disponibili su https:www.rimborso.info.

Questo il comunicato rilasciato dalla band: "The Chemical Brothers sono estremamente dispiaciuti nel comunicare che il concerto previsto al Lucca Summer Festival domenica 23 luglio, è stato spostato a causa di un’infezione all’orecchio che ha colpito Tom Rowlands dopo gli ultimi show. A causa dell’infezione, i medici gli hanno ordinato di non prendere aerei e di non esporsi a musica ad alto volume".

Questo invece il messaggio dello stesso Tom Rowlands: "Sono incredibilmente frustrato nel comunicarvi che mi è impossibile esibirmi al concerto in Italia questo fine settimana: purtroppo soffro di una brutta infezione all’orecchio e mi è stato sconsigliato viaggiare in aereo e di espormi a musica ad alto volume. :( Spero di guarire completamente presto e di rivedervi prima possibile. Grazie".