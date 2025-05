Rinviato di un anno l’intervento sul ponte dell’Edron

Sono stati posticipati alla primavera del 2026 i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Edron, in località, Piastrella, lungo la strada regionale 445 della Garfagnana, in Comune di Camporgiano.

Lo ha deciso la Provincia Dopo una serie di colloqui tra gli amministratori del Comune di Camporgiano, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, la Regione Toscana e i tecnici provinciali. I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del viadotto, per i quali saranno investiti 1,1 milioni di euro da parte dell’Amministrazione provinciale di Lucca, dovrebbero durare circa 2 mesi dall’apertura del cantiere.

Il progetto di manutenzione della Provincia del ponte sull’Edron è finalizzato alla riduzione degli effetti dei sovraccarichi del traffico sulla struttura e delle murature di raccordo coi versanti. Esso prevede una generale messa in sicurezza attraverso la realizzazione di un impalcato in acciaio e la costruzione di sottofondazioni delle spalle mediante micropali. Questi lavori seguono quelli già effettuati nel 2018, durante i quali sono stati eseguiti interventi di placcaggio.

"L’intervento - ha commentato il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi Guasparini - pur necessario per garantire una mobilità sicura, avrebbe infatti imposto una chiusura totale al transito veicolare del tratto per l’intera stagione estiva, penalizzando sia la popolazione residente, sia tutte le attività economiche del Comune di Camporgiano, alla luce anche della contemporanea chiusura della linea ferroviaria Lucca-Aulla. Ci impegneremo concretamente, insieme a Regione, Provincia e Unione Comuni, per ridurre eventuali disagi fino all’inizio dei lavori".

Dino Magistrelli