Rintracciato l’autista del tir che ha investito una donna a Sant’Anna

E’ stato rintracciato in Emilia Romagna dalla Polizia Municipale di Lucca l’autista del Tir che venerdì scorso alle 18.45 in via Catalani a Sant’Anna, ha urtato e ferito di 44 anni di Capannori. La donna è ancora ricoverata in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione il camionista l’avrebbe urtata con le ruote del rimorchio in curva senza accorgersi di nulla e l’avrebbe sbalzata per contro un pannello della segnaletica stradale. Sul posto erano intervenuti automedica, ambulanza della Croce Verde di Lucca, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Ora è indagato.