Rintracciato in stazione a Lucca: Scatta l'Aso

Mattinata movimentata quella di ieri in stazione, dove la polizia municipale ha dovuto effettuato un Aso (accertamento sanitario obbligatorio) nei confronti di un ragazzo di origini gambiane, paziente psichiatrico già conosciuto alle forze dell’ordine, restio ad accettare le cure. A farne richiesta è stato infatti il centro di salute mentale, dopodiché l’ordinanza del sindaco ha fatto scattare le ricerche. Gli agenti sono prima andati a casa sua e poi, non trovandolo lì, hanno perlustrato le zone da lui solitamente frequentate. In tarda mattinata lo hanno rintracciato in stazione. La presenza della municipale ha attirato l’attenzione dei presenti dal momento che alcuni degli agenti avevano addosso i giubbotti antiproiettile. Un dispositivo di protezione dovuto alla pericolosità sociale del soggetto che, in passato, si è reso protagonista di episodi violenti: una volta ha messo a soqquadro il pronto soccorso del San Luca, mentre un’altra volta, sempre durante un Aso, è stato trovato con addosso un coltello. Ieri, però, di fronte agli agenti si è dimostrato subito collaborativo, lasciandosi accompagnare in ospedale, dove poi è stato sottoposto alle cure specifiche.