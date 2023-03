”Ringrazio il sindaco per la fiducia Non potevo che toglierlo dall’imbarazzo“

Pubblichiamo, in versione integrale, la lettera inviata da Gianmarco Mancini al sindaco Mario Pardini con la quale ha rassegnato le dimissioni da presidente della Geal spa.

"I violenti ed inusitati attacchi delle scorse settimane, in cui piccoli rancori personali si sono saldati a grandi interessi, presentano due differenti aspetti.

Il primo aspetto, tecnico, la presunta inconferibilità ai sensi del Dlgs. n.39, poteva essere discusso e validamente argomentato.

Il secondo aspetto, quello politico, sicuramente ha presentato più di un meta-obiettivo: un attacco al sindaco, un attacco al partito a cui mi onoro di appartenere da 34 anni e un attacco alla politica che riguarda il futuro di Geal, probabilmente. La mia nomina è politica, ovviamente.

In questi casi, la stella polare deve essere il bene supremo del partito, che va tutelato al di sopra del proprio interesse personale.

Quanto all’attacco che, tramite il sottoscritto, è stato portato al sindaco di Lucca, evidentemente, dopo tanti anni di amministrazione del Comune di Lucca da parte di altra compagine, diversa per colore politico, dimostra che la resistenza al cambiamento sarà molto forte.

A riguardo, la fiducia che il sindaco di Lucca Mario Pardini ha riposto in me, mi ha indotto ad una scelta di riconoscenza nei suoi confronti. Non potevo che toglierlo dall’imbarazzo.

Infine, c’è la partita che Geal Spa sta giocando per mantenere la gestione dell’acqua nelle mani dei legittimi proprietari di questo bene essenziale e così prezioso, specie oggi con le prospettive climatiche così preoccupanti.

Questa partita, Geal Spa, con il suo socio Acea Spa così rilevante, deve poterla giocare senza tensioni che potrebbero inficiarne la buona riuscita.

Da ultimo, per quanto mi riguarda, tengo a precisare che il mio curriculum vitae è stato trasmesso ai soggetti legittimati a riceverlo senza sottacere nulla.

Ringrazio ancora Mario per la fiducia, ma soprattutto per l’amicizia dimostratami attraverso la lealtà della sua azione politica.

Lucca ha trovato un grande sindaco ed un’ottima squadra".

Un caro abbraccio,

Gianmarco Mancini.