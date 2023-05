Ringhiere sulle Mura, è braccio di ferro “Ridotte a un terzo di quelle volute dal Pd“

“Ringhiere sulle Mura? Alcuni esponenti dell’opposizione stanno toccando il fondo, con menzogne che puntano a coprire il fallimento delle precedenti amministrazioni“, attacca Forza Italia Lucca. “Intanto c’è da dire – continua – che la giunta Tambellini, di cui facevano parte i vari Raspini e Vietina e sostenuta da membri del Pd che ora si stracciano le vesti e polemizzano sull’intervento, aveva approvato e stava portando avanti un piano che prevedeva l’introduzione sulle Mura di ben 3 chilometri e mezzo di barriere, praticamente ingabbiando tutta la cerchia urbana, mentre grazie alla revisione della giunta Pardini verranno installate solo nei punti più a rischio e non supereranno 1 chilometro, quindi si è proceduto ad una riduzione di ben due terzi. Non solo: i membri della minoranza omettono volutamente di dire che l’investimento complessivo di circa 600mila euro sarà soprattutto dedicato alla fondamentale risagomatura dei parapetti per tutta la lunghezza del perimetro e a una nuova, specifica cartellonistica. Noi il monumento simbolo lo difendiamo e lo preserviamo, mentre ci sono membri della minoranza, come la stessa Vietina, che invece non prendono le distanze dai recenti raid vandalici sul Castello di Porta S.Donato, e anzi lo hanno rilanciato il raid sui propri social, di fatto avallandolo“.