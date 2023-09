Rinascono le vie del centro . Intervento per oltre 700mila euro: "Sistema migliorerà la viabilità"

Ammonta complessivamente a 718 mila euro il progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana di via Vittorio Emanuele, Piazza Umberto, via Garibaldi e via Sant’Antonio, tutte in pratica nel centro storico del capoluogo garfagnino, di cui è stato ottenuto un contributo regionale pari a 574 mila 400 euro, nell’ambito del bando a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti. Il Comune di Castelnuovo potrà così procedere al rifacimento della pavimentazione dell’asse stradale della Sr445 nel suo tratto di attraversamento del centro storico. "Un lavoro- commenta soddisfatto il sindaco Andrea Tagliasacchi - che mira a migliorare la mobilità pedonale e veicolare e ad abbattere le barriere architettoniche, nell’ottica di rendere più fruibile e funzionale il centro storico del capoluogo, sempre nella direzione di una transizione ecologica sostenibile. Giunge così a compimento il più ampio progetto di rilancio, valorizzazione e riqualificazione urbana del centro storico di Castelnuovo, da intendere non solo come miglioramento estetico e decoro, ma anche come rilancio delle funzioni e prima vera e concreta risposta al commercio del capoluogo".

L’area in questione, pari ad una superficie di circa 2.050 metri quadrati, presenta attualmente diverse problematiche tra cui punti di degrado e una mancanza di omogeneità sulla pavimentazione e nei materiali utilizzati. L’obiettivo è anche quello di un miglior collegamento con il nuovo polo di servizi sanitari, commerciali e terziari situato nell’ex Fabbrica Valserchio lungo via Farini. La pavimentazione sarà differenziata per favorire l’uso pedonale o veicolare, tenendo conto dell’eliminazione delle barriere architettoniche e introducendo variazioni lungo via Vittorio Emanuele. Grande attenzione sarà dedicata alla scelta dei materiali, privilegiando l’utilizzo della pietra serena.

La riqualificazione della pavimentazione sarà anche l’opportunità per predisporre o adeguare i sottoservizi stradali, come le reti idriche, elettriche, fibra ottica, illuminazione pubblica, scarichi e fognature, al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’area. Nell’ottica di una transizione ecologica, è previsto anche un intervento di rinnovo e migliore efficienza energetica dei paramenti murari della Rocca Ariostesca.

Dino Magistrelli