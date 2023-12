Rinasce lo stadio di Castelnuovo. Arriva il nuovo manto erboso. Impianto di ultima generazione

Domenica prossima 10 dicembre per la Castelnuovo, sportiva e non, sarà una giornata significativa per l’inaugurazione del nuovo manto sintetico dello stadio "Alessio Nardini", atteso da diversi anni per potere utilizzate l’impianto con ogni condizione di tempo, neve a parte. Si concretizza così, grazie ai fondi del Pnrr, un progetto promosso dalla precedente società calcistica, a suo tempo pensato in compartecipazione con l’Amministrazione comunale, il cui fine era principalmente quello di dare migliori opportunità a tutto il settore calcistico societario, come sarà a breve, con particolare riferimento al Settore giovanile. L’inizio della cerimonia inaugurale è alle 10 con l’ingresso in campo di tutte le squadre del Castelnuovo. Seguiranno i vari interventi da parte delle autorità, a cominciare dal sindaco Andrea Tagliasacchi e dal presidente dell’Unione Sportiva Francolino Bondi, altri rappresentanti istituzionali e del mondo dello sport, nonché i dirigenti dell’attuale società, dal presidente onorario Franco Pedreschi al vice presidente Daniel Cacicia, il direttore generale Emanuele Vichi e il ds Alessandro Moriconi, il segretario generale Simone Pierotti. Verrà poi illustrato il progetto da parte dei tecnici, a cui seguirà il taglio del nastro e la benedizione dell’opera.

Presterà servizio musicale la Filarmonica "Verdi" di Castelnuovo, diretta da Stefano Pennacchi. Una giornata di festa a tinte gialloblù, che proseguirà poi nel primo pomeriggio, alle 14,30, quando il nuovo manto in erba sintetica dello stadio "Nardini" verrà effettivamente inaugurato con la gara di campionato tra Castelnuovo e Pietrasanta. Infine, alle ore 20, presso la tensostruttura di piazzale Roberto Chiappini si svolgerà la "Cena degli auguri", aperta a tutti fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni contattare il n. 348 2262943, entro venerdì 8 dicembre. Costo è di 18 euro a persona, tutto compreso.

In precedenza era stato eseguito il rifacimento della pista di atletica dello stadio, per un importo netto di circa 140 mila euro. Il posizionamento del nuovo manto erboso fa parte dei lavori di completamento della Cittadella dello Sport, un intervento complessivo di un milione di euro, mirato alla riqualificazione degli impianti sportivi del capoluogo e al miglioramento dell’accessibilità dell’area.

Dino Magistrelli