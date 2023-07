Rinasce l’area ex Valserchio Una nuova piazza pedonale "Grazie a chi ha investito qui"

Da oggi, con l’inaugurazione alle 18, 30, Castelnuovo avrà un nuovo spazio pubblico vicino al centro, accessibile a tutti e riservato esclusivamente al flusso pedonale. Si tratta della piazza nell’area ex Valserchio, oggi "Fabbrica – Abitare Castelnuovo", antistante via Farini, a poche decine di metri dalla centrale Piazza Umberto. Al taglio del nastro parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, l’amministratore di "Progetto Castelnuovo srl" Pietro Paolo Tognetti e il progettista e direttore dei lavori, architetto Franco Puccetti. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà allietato da un intrattenimento musicale della Filarmonica "Verdi" e della Ensamble Vocale della Scuola Civica di Musica. A conclusione verrà offerto un rinfresco. Inoltre alle 19,30 sarà dato il via all’apertura estiva della Rocca Ariostesca. La piazza suddetta che si affaccia su via Farini, ultimata nei lavori con una pavimentazione e una gradinata di accesso completamente in pietra, rientra tra le aree diventate pubbliche, come stabilito dalla convenzione tra Comune e azienda costruttrice. Il progetto complessivo di "Fabbrica – Abitare Castelnuovo" prevede, infatti, all’interno del complesso residenziale e commerciale, diverse aree che, una volta ultimate dalla ditta, diventeranno pubbliche. Di fronte alla piazza è stato, inoltre, rifatto il marciapiede pubblico, mentre si attende di ultimare il cantiere sull’immobile d’angolo, tra via Farini e piazzale Marionetti. Tutte le opere risultano accessibili ai diversamente abili, quindi prive di barriere architettoniche. In seguito verranno posizionati arredi urbani e foriere per rendere più verde questa piazza interdetta al traffico veicolare. L’intervento rientra in un più ampio contesto di lavori a carattere privato, portati avanti dalla ditta Progetto Castelnuovo srl, che ammonta ad oltre 10 milioni di euro.

Dalla piazza inaugurata si potrà accedere ai 14 alloggi già individuati dal Comune di Castelnuovo per l’Edilizia residenziale pubblica (Erp). "Un grazie – commenta il sindaco Andrea Tagliasacchi- al geometra Marcello Bernardini, che ha seguito il progetto per conto del Comune e all’imprenditore Pietro Paolo Tognetti che ha fatto la scelta coraggiosa di investire 13 milioni di euro su Castelnuovo".

Dino Magistrelli