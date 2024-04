Rinasce l’area ex Cavanis. Arriva il nuovo campo da tennis

Ha vinto il doppio formato dai due consiglieri regionali presenti, Valentina Mercanti e Mario Puppa. Dall’altra parte della rete il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari e il vice, Roberta Menchetti. Taglio del nastro da parte del consigliere con delega allo sport Susy Rovai e della giunta, (c’era anche l’ex assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi che ha seguito a suo tempo l’opera), del nuovo campo da tennis al complesso ex Cavanis, in via Roma. Superficie sintetica di colore celeste, caratterizzata da materiali all’avanguardia sotto il profilo della tecnologia, antiscivolo, con tutti i crismi della sicurezza. L’investimento è stato di circa 80 mila euro e ha riguardato anche l’eliminazione delle barriere architettoniche che esistevano, visto che il campo da tennis si trova sottostante a quello da calcio. Sostituito anche un pezzo di muro sul lato di località Guerrina.

L’intervento, a sua volta, si inserisce in un più ampio contesto, quello dell’intera riqualificazione della parte esterna delle ex scuole Cavanis, per 700 mila euro. Adesso sono stati creati dei varchi, per cui anche una persona in carrozzella può accedere ad entrambi gli impianti. Sul lato della strada anche il playground di basket, con i canestri nuovi. Insomma, un piccolo ma funzionale centro sportivo.

Susy Rovai, al momento dell’inaugurazione ha ringraziato i tecnici del Comune che hanno lavorato al progetto che servirà per numerosi bambini i quali cominceranno ad imbracciare la racchetta, vista la passione e l’entusiasmo portati da un campione come Sinner. Con i lavori eseguiti l’area è stata adeguata ai principi del cosiddetto universal design e resa così fruibile a tutti.

Mario Puppa e Valentina Mercanti hanno sottolineato: "La Regione è sempre felice quando si offrono alla comunità simili opportunità. Qui troviamo soddisfatte due condizioni essenziali, togliere le barriere architettoniche che ostacolano l’accesso a chi ha difficoltà e. di conseguenza, favorendo la vera inclusione, oltre a diventare un luogo dove fare attività fisica e questo agevola la salute, lo stare insieme in maniera sana. Quindi complimenti al Comune di Porcari per questo ottimo risultato che senza dubbio è fondamentale per l’intera comunità". Poi bambini in campo ma prima, sfida in doppio vinta dalla Regione contro il Comune.

Massimo Stefanini