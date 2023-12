Rinasce l’acquedotto. Gaia investe oltre 2 milioni. Interventi per quattro mesi

Un nuovo intervento di Gaia spa volto a migliorare la gestione dei reflui, ma anche la rete acquedotto nel comune di Barga; precisamente a Castelvecchio Pascoli. Il Consiglio di Amministrazione del Gestore idrico ha infatti approvato un progetto per un investimento complessivo di oltre 2 milioni e 350 mila euro, che, con la compartecipazione della Provincia di Lucca, che prevede il rinnovamento della rete acquedotto, della fognatura bianca e della fognatura nera. L’intervento nello specifico interesserà un tratto della strada provinciale 7 per circa 1 km.

Il tempo stimato per completare i lavori è stato previsto complessivamente in circa 4 mesi per la parte idraulica e civile e altri 10 giorni, a seguito della sospensione per l’assestamento delle opere, per i tappetini d’usura finali. Soddisfazione è stata espressa sia dalla prima cittadina di Barga Caterina Campani, per questo nuovo intervento di miglioramento della rete fognaria e dell’acquedotto nel territorio comunale, ma anche dal Presidente di Gaia S.p.A. Vincenzo Colle: "Dopo aver completato l’edificazione del nuovo depuratore a Fornaci, torniamo ancora ad investire nel comune di Barga, con questo progetto, che porteremo avanti in accordo con la Provincia di Lucca, che vedrà una sostituzione completa della rete fognaria, bianca e nera, e di quella acquedottistica".

"La collaborazione con gli altri enti è fondamentale, in particolare quando si programmano interventi che coinvolgono più servizi, come in questo caso. Attivando una proficua sinergia riusciremo ad ottimizzare i lavori, arrecando il minor disagio possibile alla popolazione".