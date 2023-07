Rinasce il parco giochi Aldo Moro Interventi per oltre 35mila euro "Spazio importante per la città"

Uno spazio completamente ripensato e riqualificato per il divertimento dei bambini nel parco che porta il nome di Aldo Moro. Ad Altopascio ha aperto proprio in questi giorni di piena estate il parco giochi completamente rinnovato e dotato di nuovi giochi, adatto a tutti i bambini, con pavimento in gomma rigenerata e nuove attrazioni per i più piccoli. E’ appena stato riaperto il parco giochi più amato dai bambini di Altopascio, che a due passi dal centro storico, ha completamente ritrasformato l’area giochi. Dopo i lavori che hanno richiesto un importo complessivo di 35mila euro, il parco è di nuovo pronto ad accogliere bambini e famiglie e si presenta colorato, allegro e sicuro per il divertimento di tutti.

"Abbiamo voluto investire queste risorse per rigenerare e riqualificare uno spazio molto frequentato del nostro paese che aveva bisogno di essere completamente riqualificato - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Grazie anche al lavoro dell’ufficio tecnico comunale possiamo oggi restituire alla comunità una nuova area giochi, con pavimentazione anti trauma rigenerata, e attrazioni nuove".

Il sindaco D’Ambrosio non ritiene i lavori ancora completati e, anzi, guarda più lontano ad un progetto complessivo in grado di dare nuova vita a tutta l’area verde circostante, costeggiata da alti pini e grandi alberi. "Con questa operazione – aggiunge la prima cittadina della città del Tau - vogliamo dare il via a un percorso di rinascita per tutto il parco Aldo Moro: abbiamo cominciato negli anni scorsi portandoci la ginnastica all’aperto e anche la festa dello Sport, vogliamo proseguire attrezzando questa area verde per renderla ancora più vivibile, sicura e accessibile per i cittadini. Questo spazio è bellissimo, ricco di potenzialità, realizzato proprio nel cuore di Altopascio, servito da numerosi posti auto e facilmente raggiungibile: merita quindi di essere riqualificato ancora di più. Con l’apertura di questo parco giochi mettiamo un primo tassello ma andremo avanti".

Non ha voluto anticipare altro in merito alla complessiva risistemazione dell’area, ma è chiaro che il progetto è già delineato, anche se dovrà ancora essere concretizzato a livello tecnico grazie al ricorso degli uffici competenti.

B.D.C.