“Rimpatriata“ 45 anni dopo Ex allievi dell’alberghiero

Sono andati via di casa giovanissimi e hanno trovato lavoro e imparato una lingua, gettando le basi per una professionalità che si sarebbe sviluppata nel settore turistico. A circa 45 anni di distanza diversi studenti della Piana si sono ritrovati in Germania, dove avevano svolto uno stage formativo, una rimpatriata con i vecchi amici. Il ritrovo è stato fissato nello stesso luogo di allora: la Foresta Nera.

All’epoca, grazie agli accordi ed alla collaborazione tra la Scuola Alberghiera di Montecatini ed il Bad-Hotel di Bad Teinach (ora Hotel Therme), vi furono diversi studenti che fecero quella esperienza.

"Magnifica a livello professionale ed umano – commenta Emiliano Stefanini di Montecarlo, uno degli ex studenti e che poi ha messo a frutto quello stage lavorando nel mondo alberghiero fino a diventare direttore di hotel – abbiamo ritrovato il direttore di quegli anni, Rolf Conrads, ora in pensione ma in ottima forma nonostante le 85 primavere ben portate. A lui abbiamo voluto dedicare questo evento, in segno di profonda riconoscenza per tutto il tempo che ci ha dedicato, rendendo bella e costruttiva quella porzione della nostra gioventù, onorati della sua fondamentale presenza. E’ stato davvero emozionante che abbia riconosciuto tutti gli ex allievi presenti dopo tanti anni. Con me – continua Stefanini – Bruno Del Secco principale promotore ed organizzatore della rimpatriata, insieme a Sonia Maionchi, Sandro Di Dio e Franco Ceccato che hanno reso possibile questa quattro giorni, dal 21 al 25 aprile, ‘full Memories‘ nella Foresta Nera".

Oltre ai citati ex allievi dell’Istituto Alberghiero, sono confluiti all’incontro da diversi parti d’Italia e d’Europa altri partecipanti, ora tutti diversamente giovani ma con lo spirito di allora.

"Sono state proiettate – prosegue ancora Stefanini – una collezione di foto dell’epoca che hanno ravvivato ed alimentato ricordi ed emozioni. La memoria è fondamentale, capire da dove siamo partiti ci deve aiutare ancora oggi. Abbiamo anche visitato insieme la vicina Strasburgo, una delle sedi del Parlamento Europeo. A consuntivo possiamo dire che tutti sono partiti più felici di quando siamo arrivati".

