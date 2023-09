Rimozione eternit da un capannone ad Altopascio: fermato il cantiere

Tutto era nato da un esposto e dalle segnalazioni dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali. La rimozione dell’amianto (foto archivio) sul tetto di un capannone semi dismesso alla Pro Gest, ex Ondulati Giusti, di Altopascio è stata sospesa. E’ bene specificare che l’azienda del gruppo veneto è estranea ai fatti. I lavori, infatti, sono eseguiti da una ditta edile esterna. Fermato il cantiere da un controllo di Asl e municipale, per presunte difformità delle procedure di sicurezza. Chieste dai sindacati adeguate "norme di sicurezza a tutela della salute degli operai che maneggiano materiali pericolosi come l’amianto e per il rischio di cadute dall’alto". Sul posto sopralluogo dei tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl, accompagnati dai vigili che hanno contestato la mancanza di alcune prescrizioni. Nei prossimi giorni si attendono gli sviluppi della vicenda.