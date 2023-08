Rimborso della retta asili In arrivo aiuti alle famiglie

Rimborso retta asili a Capannori da gennaio a giugno 2023. E’ quanto accadrà a Capannori dove sarà in pagamento dalla prossima settimana il rimborso del 100 per cento delle rette di frequenza dei Nidi. Una buona notizia per le famiglie, che potranno usufruire di un aiuto per le spese.

Beneficiarie circa 150 famiglie i cui figli frequentano il Nido d’Infanzia Comunale "Sebastiano Galli", le strutture per la prima infanzia autorizzate e accreditate di voucher comunali o di Buoni Servizio Regionali con il Comune di Capannori e ivi residenti, che non rientrano nelle precedenti categorie i cui figli frequentano le strutture educative per la prima infanzia autorizzate e accreditate.

Riceveranno il rimborso coloro che alla data del 10 luglio 2023 risultano in regola con i pagamenti.

Questa importante misura di sostegno alle famiglie viene finanziata con i fondi provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del ‘Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i piccoli da zero a sei anni.

Le famiglie che hanno comunicato l’Iban vedranno accreditarsi il rimborso direttamente sul proprio conto corrente, mentre gli altri per la riscossione dovranno recarsi ad uno degli sportelli del Monte dei Paschi di Siena.

" Un aiuto che riteniamo significativo per le famiglie – spiega l’assessore alle politiche educative Fancesco Cecchetti - siamo infatti convinti dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia e, in primis, dai nidi che svolgono una funzione pedagogica fondamentale, ma che hanno anche una funzione sociale, perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi del lavoro". Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Asili Nido 0583 428436- 428305.

Ma. Ste.