Rimasti senza casa dopo l’esplosione Si aprono spiragli per la famiglia e l’avvocato rinnova l’appello

Sono diverse le possibilità per dare una casa alla famiglia di origine (padre, madre e due bambine di 13 e 9 anni) rimasta senza alloggio dopo la tragica esplosione della palazzina in via Traversa del Marginone, nel Comune di Montecarlo lo scorso 15 aprile.

Il nucleo è rimasto pressoché illeso nell’esplosione, seppur riportando lievi conseguenze. Le due piccole stavano guardando la televisione, la mamma era con loro mentre il papà si trovava fuori al momento della deflagrazione e per fortuna si sono salvati tutti, con infinito spavento. Al momento il nucleo familiare è stato ospitato in una struttura ricettiva della zona, ma serve altro, un appartamento abbastanza spazioso per le ragazzine, che vanno a scuola nel territorio di Altopascio, una frequenta le medie, l’altra le elementari.

Nei giorni scorsi era partita la gara di solidarietà, con associazioni e semplici cittadini che avevano fatto arrivare cibo, indumenti e molto altro. Era proseguita anche la ricerca di una sistemazione definitiva. La novità in tal senso è emersa ieri mattina durante l’incontro tra il legale della famiglia, Ilenia Vettori e il sindaco di Montecarlo Federico Carrara.

"Intanto l’amministrazione si è resa disponibile a provvedere alla prosecuzione dell’ospitalità di queste quattro persone nell’agriturismo in cui si trovano adesso – spiega l’avvocato Vettori – e voglio ringraziare Carrara per la gentilezza e la sensibilità dimostrate. Per la casa ci sono rinnovate speranze, qualcosa si sta muovendo, ma siamo sempre alla fase esplorativa. Ci potrebbe essere una soluzione a Badia Pozzeveri dove, tra l’altro, la famiglia abitava prima. Nell’immobile dove si è verificata la tragedia, infatti, vivevano da appena due mesi. Talvolta il destino è davvero beffardo. Rinnovo l’appello a chi ha disponibilità immobiliari a contattarci – conclude l’avvocato - al numero 349 6909253 per poter aiutare queste persone". Ieri però è stato anche il giorno del funerale e dell’ultimo saluto a Francesca Donatini, la donna di 70 anni che era stata estratta viva dalle macerie con ustioni sul 70% del corpo e che dopo una settimana si è dovuta arrendere. Ex dipendente di una ditta di confezioni, in pensione, non ce l’ha fatta".

Massimo Stefanini