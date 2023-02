Rilievi Corte dei Conti Contestati tre bilanci

La Corte dei Conti, restituisce con un via libera a metà le osservazioni sugli esercizi di bilancio del Comune di Lucca relativi agli anni 2017, 2028 e 2019 riguardanti, perciò, la precedente amministrazione Tambellini.

La delibera della magistratura contabile continua a contestare una cifra pari a 3.223,981 euro degli oltre 11 milioni cui si riferivano le osservazioni precedenti, formulate in sede istruttoria. La cifra da sanare, dunque, riguarda due capitoli: quello iscritto alla quota vincolata derivante dalle contravvenzioni al codice della strada e un’altra, inerente la quota destinata agli investimenti.

Si legge in una nota di Palazzo Orsetti: "L’accertamento riguarda i rendiconti di gestione degli anni 2017, 2018 e 2019 della precedente amministrazione – si legge – l’organo di controllo aveva infatti attivato nei mesi scorsi il confronto con il Comune su eventuali irregolarità contabili, concernenti la composizione dei risultati di amministrazione del triennio preso in esame e, adesso, ci sono i risultati di questo approfondimento".

Prosegue l’amministrazione: "Dall’analisi di tutta la documentazione, la Corte ha confermato alcune delle irregolarità segnalate in sede istruttoria che non determinano tuttavia “alcun pregiudizio immediato sugli equilibri di bilancio” (questo è scritto nel testo del documento), ma comportano la necessità di rideterminare la composizione del risultato di amministrazione degli esercizi presi in esame, il cui importo rimane comunque invariato".

Sulla questione, bocche cucite da parte dell’assessorato al bilancio guidato da Moreno Bruni: "Sono a casa malato – afferma – e mi riservo di commentare con gli uffici quanto è stato scritto dalla Corte dei Conti; il bilancio è in dirittura di arrivo e, come anticipato, il 28 di questo mese andrà in approvazione".

Rimane da capire se potranno sussitere ulteriori elementi chiarificatori da parte dell’ente, ma la strategia da adottare, vista la delicatezza del tema, dovrà essere concordata con i tecnici degli uffici dell’assessorato. Rimane tuttavia la possibilità che gli effetti della cifra contestata, possano incidere anche sugli esercizi degli anni 2020, 2021 e 2022: ma anche su questo aspetto, saranno determinanti le verifiche di prassi. A oggi, la sezione della Corte dei Conti, come sottolinea la nota dell’amministrazione, "chiede al Comune di Lucca di sanare queste situazioni attraverso una delibera di consiglio comunale e ulteriori provvedimenti, che potranno essere presi in tempi definiti dall’amministrazione, prima dell’approvazione del rendiconto di gestione in programma entro il 30 aprile".

Maurizio Guccione