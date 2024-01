Rilancio del commercio. Tutti i temi al centro del confronto con il Comune

E’ stato rinviato a febbraio l’importante incontro fra l’associazione Compriamo a Castelnuovo e l’amministrazione comunale, convocato per un primo confronto sulle iniziative da mettere in programma nell’arco dell’anno e per aprire un tavolo per analizzare il particolare momento che sta attraversando il commercio del capoluogo garfagnino.

Il rinvio è legato alla scomparsa del noto imprenditore commerciale Renato Zanelli, originario di Castelletto di Giuncugnano, suocero del presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo Andrea Baiocchi. Zanelli da oltre 40 anni era iscritto all’associazione provinciale di Confcommercio ed era una persona tra le più autorevoli e impegnate nel settore a Fornaci.

I commercianti di Castelnuovo colgono l’occasione per inviare le condoglianze al loro presidente Andrea Baiocchi, alla moglie Lucia e alla sua famiglia. Nella lettera di invito all’incontro il presidente Baiocchi ribadisce che dalla pandemia in avanti, le attività commerciali si trovano a vivere un momento decisamente complicato, tra guerre, inflazione, e-commerce, fattori che mettono a rischio sia tante realtà economiche nazionali, sia quelle di Castelnuovo, che si trova in un’area periferica.

Da qui l’urgenza di avviare un tavolo con sindaco e assessori di competenza per capire quali azioni possono essere messe in atto per fare fronte a queste difficoltà. Altra necessità è quella di incrementare il flusso di persone, turisti, visitatori e acquirenti su Castelnuovo con iniziative promozionali adeguate e di forte attrazione. A questo proposito, a fine della scorsa estate, era stato effettuato un questionario e molte sono state le risposte pervenute, che saranno vagliate.

Dino Magistrelli