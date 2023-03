Rigettato il ricorso di Puglia Sospeso l’assegno di invalidità

Le prestazioni previdenziali che l’ex sindaco di Vagli, Mario Puglia, ha percepito per circa 30 anni in seguito ad una serie di infortuni sul lavoro, avvenuti tra il 1987 e il 1989, stando alle prove prodotte dall’Inail “sono state erogate sulla base di certificati medici alterati e malesseri simulati dallo stesso“. L’ente, nel sospendere la rendita mensile subito dopo l’avvio del procedimento penale che vede Puglia indagato per truffa ai danni dello Stato (procedimento ancora aperto), si è semplicemente autotutelato. Così il tribunale di Lucca, in sede civile, ha dato ragione all’Inail, rigettando il ricorso di Puglia alla sospensione dell’assegno di invalidità.

L’Inail, per il giudice civile, aveva tutte le ragioni per sospenderlo e questo perché, dalle prove portate dall’ente, emerge la falsificazione di documenti e certificati sui quali, appunto, si basavano le prestazioni previdenziali. Richieste e ottenute in seguito a una serie di infortuni sul lavoro denunciati, nel giro di due anni, quando Puglia lavorava all’Enel.

Nello specifico si fa riferimento a due incidenti. Tra cui, il più “grave“, è quello dell’agosto del 1989. Quando Puglia avrebbe riportato un importante trauma cranico dopo esser caduto in una scarpata da 5 metri. Un episodio che, stando ai certificati medici, gli costò addirittura un deficit cognitivo, problemi di memoria e vertigini. Conseguenze gravi messe però in discussione anche dalla perizia medica disposta in sede penale che, secondo il giudice civile, non farebbe altro che confermare la “falsificazione degli atti e la condotta simulata“. In pratica non solo sono risultati alterati (materialmente o per induzione) gli atti medici, addirittura con cancellature e annotazioni, ma è risultato che Puglia simulava il suo malessere. E tutto per far apparire il suo quadro clinico più grave di quello che effettivamente era.

Di contraddizioni emerse dalla perizia medica disposta in sede penale ce ne sarebbero tante: dalle lesioni che non combacerebbero con una caduta da 5 metri, al fatto che sarebbe tornato al lavoro 6 giorni dopo l’incidente. Gli stessi problemi cognitivi, seppur a quanto pare non riscontrati da una serie di accertamenti, venivano puntualmente fuori durante le visite mediche per l’Inail, come quella del 2002. Ovvero due anni prima di diventare sindaco di Vagli, ruolo che ha ricoperto per 15 anni e che evidentemente non avrebbe potuto svolgere con un deficit intellettivo così grave che, tra l’altro, (fa notare la perizia) non sembrava trasparire in occasioni pubbliche, istituzionali, e interviste. Per il giudice civile, quindi, le prestazioni previdenziali dopo i due infortuni (’87 e ’89) sono state erogate a seguito di condotta dolosa del beneficiario e quindi la sospensione dell’Inail è da considerarsi legittima.

Teresa Scarcella