Riformisti: Dibattito a Lucca con Pardini e Del Ghingaro

Think Tank Reformists, si riparte. Con la ripresa dell’attività politica Think Tank Reformists ha messo in cantiere due dibatti di attualità, uno di carattere locale, uno nazionale.

Il dibattito locale vedrà impegnati il sindaco di Lucca, Mario Pardini e il sindaco di Viareggio, Giorgio del Ghingaro su un tema di grande attualità e che anche in passato ha costituito motivo molto spesso di scontro politico: "Finalmente un nuovo rapporto collaborativo fra Lucca e Viareggio. Prospettive e Progetti". Introdurrà e presiederà il dibattito, Rodolfo Pasquini, presidente Confcommercio di Lucca e Massa. I giornalisti delle maggiori testate locali faranno domande e considerazioni.

Il dibattito si terrà alla fine di settembre, e verrà comunicato per tempo data, ora e luogo del dibattito. Il secondo dibattito, invece, verterà su un tema nazionale di grande attualità, ovvero la riforma elettorale.

Per programmare la data di questo dibattito verrà attesa l’uscita, ormai prossima, della proposta di modifica della legge elettorale, da parte del Governo Meloni, che molti osservatori anticipano come assai vicina a quella di Matteo Renzi, sul sindaco d’Italia. E sarà un motivo in più per alimentare il dibattito.

Appena pubblicata la proposta del governo, Think Tank Reformists comunicherà anche la data di questo appuntamento.