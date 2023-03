"Riforme? No a modelli matematici" Andreuccetti non nasconde i dubbi sulla riorganizzazione della sanità

La nostra inchiesta sulla condizione della sanità e dei servizi ai cittadini correlati, oggi è alla sua seconda puntata (dopo quella a Fabbriche di Vergemoli, ndr) e attraversa uno dei comuni che gode di grande visibilità e tra i più importanti della Media Valle del Serchio: Borgo a Mozzano. Con i suoi circa 6.900 abitanti dislocati, oltre che nel capoluogo, in varie frazioni e località – alcune delle quali importanti sotto il profilo della densità abitativa e altre con una popolazione stanziale ridotta e considerabili in aree montane – gode di un importante afflusso di visitatori e turisti di ogni età, anche per la presenza di un’attrazione storica di notevole rilievo come il maestoso e medievale Ponte della Maddalena o Ponte del Diavolo e per manifestazioni che annualmente attraggono migliaia di persone in loco.

La distanza del capoluogo Borgo a Mozzano all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo e dal suo Pronto Soccorso è di 28 km per una percorrenza media di circa mezz’ora. Al netto di semafori e cantieri in essere sulla Sr 445 e sulla Sp 20. Il governo del Comune è affidato al sindaco Patrizio Andreuccetti al suo secondo mandato che, pur manifestando la sua fiducia verso il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e nell’Ente nel suo complesso circa decisioni ben ponderate e non affrettate sulle soluzioni da ricercare, non nasconde le sue preoccupazioni sui dettami di base della riforma che riguarderà il sistema sanitario locale, né la sua forte attenzione alla dovuta fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti i cittadini, da preservare e dove possibile incrementare.

"Ferma restando la necessità di un fondamentale rafforzamento dei due ospedali presenti in Valle - spiega - , a creare disagio sono le notizie che si rincorrono sulla possibile perdita del medico a bordo delle ambulanze. Posso capire le esigenze di razionalizzare costi e meccanismi, ma questo non deve mai tradursi in un taglio orizzontale dei servizi. L’obiettivo da ricercare è quello di garantire ai cittadini i migliori standard socio-sanitari e una sanità di prossimità adeguata, soprattutto, in virtù di un territorio complesso e articolato come quello della Valle del Serchio. Tra eventualità e scenari ventilati, un dato è chiaro e certo: il medico a bordo dell’ambulanza permette interventi tempestivi, efficace e sicuro, a tutto vantaggio della salute dei cittadini".

"Solo un mese fa - ricorda - la presenza del medico a bordo dell’ambulanza partita dalla Misericordia di Borgo a Mozzano ha permesso a una bambina di nascere in piena sicurezza durante la corsa verso l’ospedale di Barga".

"Cosa sarebbe successo senza il medico? Sarebbe andato comunque tutto liscio - si chiede - ? Non possiamo saperlo, ma indubbiamente quella presenza è stata determinante nello specifico e, in generale, potenzia e rende più sicuro il servizio. Credo che, nell’applicazione di una qualsivoglia riforma, non si possano applicare modelli matematici, bensì si debba sempre tener conto delle specificità dei territori. E’ necessario attivare un circolo virtuoso che garantisca la massima garanzia alla salute per tutti, dovunque vivano, anche nella più piccola località del territorio, e qualsiasi criticità si trovino a dover affrontare".

Fiorella Corti