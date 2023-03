Riforestazioni consapevoli Carrara per l’ambiente

Cartiere Carrara alza l’asticella dell’attenzione per l’ambiente con due progetti di riforestazione. Partendo dall’idea che, come spiega Mario Carrara, vicepresidente del gruppo, ”piantare alberi non sempre è la scelta più sostenibile“, la cartiera già dal 2020 ha ridotto fortemente l’impatto della produzione e adesso porta avanti due importanti progetti per mitigare ulteriormente la propria impronta ambientale e salvaguardare la biodiversità: Kilometroverde Lucca, in collaborazione con Rete Clima, e Piantagioni Policicliche, in collaborazione con Compagnia delle Foreste.

“Piantare un albero – spiega Carrara – non è sempre l’evoluzione naturale dell’essere sostenibili: è necessario investire in progetti di riforestazione consapevoli, che tengano presenti tutte le necessità che richiede la loro cura continuativa in termini di estensione e resilienza. Ad oggi, manca ancora troppo spesso la consapevolezza: se è vero che piantare nuovi alberi è un grande aiuto per l’ambiente, è altrettanto vero che una scorretta gestione di questi progetti può invece rappresentare un rischio per le piante e il loro ecosistema”.

D’altronde, i boschi, se ben curati, ricoprono un ruolo cruciale per il benessere globale e collettivo e la Toscana è seconda solo alla Sardegna per estensione delle foreste.

“Dietro la messa a dimora di queste piante – aggiunge Carrara – c’è assai di più: studio, innovazione, sperimentazione e passione per ciò che facciamo ci consentono di prenderci cura nel modo migliore possibile di quelli che saranno i boschi e le foreste di domani, soprattutto nei primi anni di vita. E’ proprio in questo periodo, infatti, che le piante attecchiscono al meglio, e hanno poi la possibilità di continuare a svilupparsi autonomamente con poche cure colturali, che vengono attuate in caso di obiettivi produttivi specifici”.

Con i suoi progetti, Cartiere Carrara ha messo a dimora piante di oltre venti specie arboree e arbustive diverse, selezionando con attenzione lo spazio da dedicare a ciascuna di esse così che possano svilupparsi secondo le proprie caratteristiche e produrre al meglio i benefici attesi da ciascun soggetto, incrementando al tempo stesso la biodiversità dell’area.