Rifondazione comunista lancia la proposta: "Creiamo il Parco Storico Naturale della Resistenza"

Strada di Botri: Rifondazione Comunista propone il “Parco Storico della Resistenza“. "Ancora una volta - si legge in una nota - ha vinto l’arroganza della politica, quella politica insensibile all’ambiente, al patrimonio storico culturale, irrispettosa delle volontà dei cittadini, che col falso pretesto di una strada per l’antincendio ha voluto realizzare una strada per il disboscamento in un’area a più alto pregio di tutto l’Appennino settentrionale". "Lo stravolgere quello che è stato l’antico Sentiero dei Carbonai - aggiunge la nota - , una mulattiera, non certo una strada, utilizzato dai partigiani della XI Zona, oltre che un’offesa all’ambiente è un’offesa a tutti quegli eroi che hanno dato la vita per la nostra Liberazione, è un’offesa a tutti coloro che si riconoscono in tali valori".

"Dietro questo falso pretesto - prosegue Rifondazione - si nasconde la vera volontà, quella di costruire una strada per il taglio del bosco, un primo avamposto per in futuro prolungarla alla vallata sinistra del Solco Grande, per disboscare tutta quanta la vallata compresa nello spartiacque del Rio Pelago, tra l’Alpe Tre Potenze e la Riserva Naturale dell’Orrido di Botri. Fatta per tagliare quei boschi demaniali del comune di Bagni di Lucca, ma proprio perché demaniali appartengono al bene comune collettivo dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale e non colturale da mettere a reddito. Faggete che, oltretutto, il parere del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Lucca ha consigliato di mantenere ad evoluzione naturale". "Come Rifondazione - conclude - ci dissociamo da tale politica. La ricchezza ambientale, storica e culturale, ricca di biodiversità che contraddistingue quella parte di Appennino deve essere salvaguardata strenuamente e pertanto proponiamo un ampliamento della Riserva Naturale dell’Orrido di Botri estendendola a tutto lo spartiacque del Rio Pelago, tra l’attuale riserva e l’Alpe Tre Potenze. Ma, in considerazione che i monti di Bagni di Lucca sono stati la sede, in località Rafanella, del comando partigiano della XI Zona vogliamo andare oltre e proponiamo di estendere la riserva naturale sino al Torrente Scesta, facendo diventare tutta quell’area il primo “Parco Storico Naturale della Resistenza“".

Marco Nicoli