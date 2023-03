Rifondazione compra la sede storica: "Grazie a chi ci ha aiutato"

Il Circolo di Rifondazione Comunista della Valle del Serchio annuncia di aver stipulato il contratto di acquisto della storica sede di Barga in via di Mezzo. Da trent’anni gli iscritti ed i simpatizzanti del partito si riunivano nel locale del centro di Barga per discutere di politica, fare formazione e programmare le iniziative da realizzare sul territorio.

"L’acquisto – spiega il Circolo di Rifondazione Comunista della Valle del Serchio -Lucca - è stato portato a termine grazie ad una raccolta fondi che ha coinvolto, oltre agli iscritti, simpatizzanti e cittadini antifascisti che hanno spontaneamente dato il loro contributo per mantenere attivo un presidio di libertà e democrazia che sarà aperto alle organizzazioni antifasciste e giovanili che ne avranno necessità. A tutte le persone che ci hanno aiutato il Circolo di Rifondazione rivolge un grande ringraziamento".

Dopo l’acquisto nei prossimi giorni inizieranno dei lavori di miglioria della sede e per questo la raccolta fondi iniziata in questi mesi e resa possibile anche grazie all’organizzazione di alcune iniziative, continuerà.

Appena possibile, fa sapere ancora il circolo, verrà fatta l’inaugurazione a cui saranno invitati gli iscritti i simpatizzanti e tutte le cittadine ed i cittadini della Valle del Serchio.