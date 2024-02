Riflettori accesi. Un grande evento per celebrare i film di cinema e tv a Lucca

I film di cinema e tv sono tra i maggiori veicoli di pubblicità per un territorio. In particolar modo, se il film incontra il consenso del pubblico, il passaparola è garantito. Si è fatto molto parlare negli ultimi mesi di Lucca come set per una nuova produzione. Ma se torniamo indietro con la memoria sono numerose le pellicole girate quantomeno a Lucca città, scelta quale set naturale per tutto il film o solo per alcune scene. Per questo motivo alcune associazioni lucchesi sono già al lavoro per un grande evento per cercare di rendere omaggio appunto alle varie produzioni che nel corso dei decenni si sono alternate in Lucchesia. Nelle prossime settimane saranno svelati i dettagli dell’iniziativa che sarà naturalmente aperta al pubblico. E in un 2024 che celebra i cento anni dalla morte di Puccini, ricorre anche il centenario della nascita di un attore che, pur non avendo forse mai recitato in un film in Lucchesia, di sicuro scelse Lucca per il suo buen retiro: Marcello Mastroianni, che qui acquistò una villa.

Oltre all’evento di maggio dunque, su idea de La Nazione, Simone Gialdini, patron dei cinema lucchesi e di “EstatecinemA“ ha deciso di proporre una serata speciale dedicata a Mastroianni. Nell’ambito del programma del cinema all’aperto sarà proiettato uno dei film più iconici in cui protagonista è Marcello Mastroianni proprio per ricordare sia il grande attore che l’uomo legato a doppio filo alla nostra città. "Sono molto contento di poter realizzare questo evento - commenta Gialdini - e ringrazio in primis La Nazione per avermi lanciato la proposta che ho accettato subito di buon grado perché in questo 2024 in cui giustamente parliamo molto del nostro concittadino Giacomo Puccini, non dobbiamo però dimenticare personaggi del calibro di Mastroianni che hanno legato una parte della loro vita a Lucca. Con grande soddisfazione dedicheremo quindi, nell’ambito di “EstatecinemA“, una serata al ricordo di questo grande attore".

Cristiano Consorti